2014 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी BJP, मोदी के सामने कौन है बताएं- राजनाथ

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) की आधी से ज्यादा लड़ाई लड़ी जा चुकी है। आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। लेकिन, सभी राजनीतिक दल अब जीत का दावा पेश करने लगी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh ) ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस चुनाव में BJP 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी।

2014 से ज्यादा सीटें मिलेगी भाजपा को- राजनाथ

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाई। इस कारण चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं है। हर वर्ग के विकास के लिए काम किए। सरकार ने भ्रष्‍टाचार को रोकने के कदम उठाए। लिहाजा, पार्टी को इस बार और ज्यादा सीटें मिलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के प्रमुख रूप से तीन हॉलमार्क्स हैं- एक अन्त्योदय, दूसरा देश का विकास और तीसरा देश की सुरक्षा। इन तीनों पर हमारी सरकार को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। इसका स्पष्ट परिणाम धरातल पर दिख रहा है।

Home Minister Rajnath Singh: There is no place for political violence in a healthy democracy, it's unfortunate that more and more incidences of violence are taking place in West Bengal. What can be more unfortunate, that the chief minister is unable to stop violence in the state? pic.twitter.com/xJa5pduULB