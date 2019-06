राज्यसभा चुनाव: ओडिशा की 3 सीटों के लिए BJD और BJP के प्रत्याशी का ऐलान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीटों के प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं। शुक्रवार को बीजू जनता दल ( BJD ) और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने ओडिशा के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। rajya sabha elections की दो सीटों पर बीजेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो एक सीट पर बीजेपी को समर्थन देगी।

3 में से दो सीटों पर लड़ेगी BJD

मु्ख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ( Naveen Patnaik ) ने बताया कि उनकी पार्टी की ओर से अमर पटनायक और प्रवक्ता सस्मित पात्रा उम्मीदवार हैं। पटनायक ने ओडिशा से बीजेपी उम्मीदवार और रिटायर्ड आईएएस अश्विनी वैष्णव को समर्थन देने का भी ऐलान किया।

राज्यसभा की 6 सीटों पर 5 जुलाई को उपचुनाव: गुजरात, बिहार और ओडिशा की खाली हुई सीटें

Biju Janata Dal (BJD) President and Odisha CM Naveen Patnaik has announced Dr Amar Patnaik and Dr Sasmit Patra as BJD candidates for the Rajya Sabha elections. The BJD would also support the candidature of Ashwani Vaishav, BJP's candidate from Odisha. pic.twitter.com/qI93Wah3jZ