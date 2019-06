नई दिल्ली। राज्‍यसभा ( Rajya Sabha ) के उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की खाली हुई छह सीटों पर आगामी पांच जुलाई को मतदान कराए जाएंगे। ये सीटें सदस्यों के लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से खाली हुई हैं। राज्यसभा की जिन छह सीटों पर चुनाव होना है, उनमें गुजरात की दो, बिहार की एक और ओडिशा की तीन सीटें शामिल हैं।

Election Commission: By-elections to be held for six vacant seats of Bihar , Odisha and Gujarat on 5th July 2019. pic.twitter.com/syj7pAYv7a