मेट्रो में महिलाओं को मुुुुफ्त सवारीः सिसोदिया को नहीं पसंद आया श्रीधरन का पीएम मोदी को लिखा खत

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही महिलाओं के लिए मेट्रो में मुफ्त सफर का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन दिल्ली मेट्रो के पूर्व चेयरमैन ई श्रीधरन ने इसका विरोध किया है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन ने इस योजना पर एतराज जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस एतराज पर एतराज जताया है।

delhi Deputy CM, Manish Sisodia: I have written to Sreedharan sahib and told him that #DelhiMetro is running in losses. It's carrying capacity is 40 lakh passengers everyday but presently it's carrying only 25 lakh passengers. pic.twitter.com/z7QMPGdvrs

आपका खत पढ़कर आश्चर्य हुआ: सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने अब ई श्रीधरन के नाम अब ट्विटर पर चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने लिखा है कि आपका खत पढ़ने के बाद मुझे आश्चर्य और पीड़ा हो रही है। पीएम मोदी से आपने अपील की है कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की इजाजत न दी जाए। लेकिन मैं बता दूं कि आपको दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बारे में गलतफहमी है।

सौरभ भारद्वाज- मेट्रो को नहीं होगा नुकसान

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम ई. श्रीधरन के विचार का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में ऐसे विचार आने चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस योजना से दिल्ली मेट्रो को एक रुपया का भी नुकसान नहीं होगा। जो किराया महिलाओं का लगता है उसकी भरपाई दिल्ली सरकार मेट्रो को देगी।

Delhi Deputy CM, Manish Sisodia: Our proposal of 'free travel for women on Metro' will be beneficial for Delhi metro , its ridership will increase and fares will come down. If Delhi govt pays fare of women commuters, Delhi Metro should be happy with it. https://t.co/nKJJJ0lZeJ