राजपथ पर गडकरी-राहुल में देर तक हुई गुफ्तगू, सोशल मीडिया ने बना दिया पीएम प्रत्याशी

नई दिल्ली। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है... ये लाइन आपने हजार बार पढ़ी और महसूस की होगी। ऐसी ही एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मौका था कि 70वें गणतंत्र दिवस पर रापपथ पर आयोजित समारोह का। परेड के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत होते देखी गई।

Curious about what they may hv discussed ?!



Kya gyan de rhe honge @nitin_gadkari @RahulGandhi ko ?! 🤔#RepublicDayIndia pic.twitter.com/f6xWYQqyQk — Shyam Bhatt (@shyambhadti) January 26, 2019

'लालकिले पर झंडा फहराने वाले दो उम्मीदवार'

परेड के दौरान गडकरी और गांधी को अगली पंक्ति में बैठे बात करते और मुस्कराते हुए देखा गया। फिर क्या था सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें लिखी जाने लगी। कोई कहता कि 'लालकिले पर झंडा फहराने वाले दो योग्य उम्मीदवार', तो किसी ने लिखा कि 'अमित शाह देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या बात हो रही है।'

Two actual candidates for hosting the Tiranga at the Red Fort coming independence day? pic.twitter.com/i2Kgja5pqQ — SiLLy (@Si_LLy) January 26, 2019

बीजेपी की हार पर गडकरी के बयान ने मचाया बवाल

हाल ही में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने यह बयान देकर विवाद उत्पन्न कर दिया था कि पार्टी के नेतृत्व को हार और असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। जहां उन्होंने इस बयान का गलत मतलब निकालने और गलत तरीके से लिखने का दावा किया, कई लोगों ने ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए माना। इसके बाद मोदी के स्थान पर गडकरी को लाने की मांग होने लगी।

Amit Shah watching what they are talking... — Bitter Pills (@kadavasach1) January 26, 2019

मोदी की जगह गडकरी को लाने की मांग

यही नहीं महाराष्ट्र के प्रमुख किसान नेता किशोर तिवारी ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को पत्र भी लिख दिया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के स्थान पर गडकरी को लाया जाया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता संघप्रिय गौतम भी जनवरी में ही गडकरी को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में राहुल और गडकरी के मुस्कुरा के बात करने के कई मतलब निकलने लाजमी हैं।