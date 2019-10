राज्य सभा उप-चुनावः भाजपा ने यूपी से सुधांशु त्रिवेदी और बिहार से सतीश दुबे को उतारा

नई दिल्ली। राज्य सभा के उप-चुनाव आगामी 16 अक्टूबर को होने हैं। दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली और राम जेठमलानी के निधन के बाद यह दो सीटें खाली हो गई थीं। पिछले बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान तिथि की घोषणा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश राज्य सभा सीट के लिए सुधांशु त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जबकि बिहार राज्य सभा सीट से भाजपा ने सतीश दुबे को प्रत्याशी बनाया है।

बीते बृहस्पतिवार को उप-चुनाव की घोषणा के बाद 27 सितंबर से इसके लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

