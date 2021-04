संजय राउत ने किया अनिल परब का बचाव, बोले- कोई भी शिव सैनिक नहीं ले सकता बाला साहेब की झूठी कसम

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani ) के घर एंटीलिया और मनसुक हीरेन मौत मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे ( Sachin Waze ) ने प्रदेश के गृहमंत्री अनिल देशमुख और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

वाजे के इन आरोपों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut )अनिल परब के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि है कि अब जेल से चिट्ठी लिखना एक चलन सा बन गया है। उन्होंने दावा किया है कोई भी शिव सैनिक बाला साहेब की झूठी कसम नहीं खा सकता।

A new tactic has come to light wherein people who are in jail write letters. This is a political conspiracy I know Anil Parab, he can never indulge in such work. I can assure, no Shiv Sainik can take a false oath in Bala Saheb Thackeray's name: Shiv Sena's Sanjay Raut https://t.co/D4NKV6Kf6Y pic.twitter.com/t3J9OzVHzk