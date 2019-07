कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लालू यादव, संगीत सोम, रूड़ी समेत कई नेताओं की घटी सुरक्षा

नई दिल्ली। देश के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा समीक्षा के बाद कई वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा घटाई और हटाई गई है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रुड़ी और यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा की केंद्रीय सुरक्षा हटा दी गई है। इसके अलावा केंद्र ने एलजेपी सांसद चिराग पासवान की सुरक्षा घटाई गई है। साथ ही भाजपा नेता संगीत सोम, बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पूर्व सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा में कमी की गई है।

चिराग को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई

पासवान से CRPF सुरक्षा वापस ली गई है और Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। चिराग पासवान का सीआरपीएफ कवर वापस ले लिया और सुरक्षा को घटाकर 'वाई' किया गया है।

