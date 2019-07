ट्रंप के बयान पर संसद में हंगामा, विदेश मंत्री बोले- कश्मीर पर कभी नहीं की मध्यस्थता की मांग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) को लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप के बयान से देश की सियासत गर्म हो चली है। इसको लेकर मंगलवार को संसद में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस मसले को जोर-शोर से उठाया।

India did not request Donald Trump to mediate on Kashmir: Jaishankar tells RS, uproar follows



Read @ANI story | https://t.co/SdCKevZ5jR pic.twitter.com/G0OfaUZYRf — ANI Digital (@ani_digital) July 23, 2019

वहीं, विपक्ष के सवालों का जवाब देने आगे आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा बताया। जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) की कोई पेशकश नहीं की गई है।

कश्मीर पर मध्यस्थता: ट्रंप के दावे से कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी, अमरीकी सांसद ने बताया शर्मनाक

#WATCH: EAM S Jaishankar speaks in Rajya Sabha over the statement of US President Donald Trump that Prime Minister Narendra Modi had asked him to mediate in Kashmir issue. He says, "I would like to categorically assure the House that no such request has been made by PM Modi..." pic.twitter.com/gWjAa32bMO — ANI (@ANI) July 23, 2019

राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीर पर मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) की कभी मांग नही की। जयशंकर ने सदन को विश्वास दिलाते हुए ट्रंप के दावे को पूरी तरह से गलत बताया।

Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu in Rajya Sabha on 'statement of US President Trump that PM Modi had asked Trump to mediate in Kashmir issue': It is a national issue. Country’s unity, integrity & national interest is involved, we should be seen speaking in one voice. pic.twitter.com/rS86MYRd8L — ANI (@ANI) July 23, 2019

विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले पर बात भारत का द्विपक्षीय मुद्दा हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत ( Trump Kashmir Mediation Claim ) केवल तभी संभव है, जब वह सीमा पार आतंकवाद को जड़ से खत्म करता है।

डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने किया खारिज, कश्मीर मुद्दे पर कभी नहीं की मध्यस्थता की पेशकश

Rajya Sabha has been adjourned till 12 PM following an uproar by the Opposition over the statement of US President Donald Trump that Prime Minister Narendra Modi had asked him to mediate in Kashmir issue. pic.twitter.com/Zmb9bLwEpZ — ANI (@ANI) July 23, 2019

विदेश मंत्रालय ने शिमला समझौता और लाहौर घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच केवल द्विपक्षीय ( Trump Kashmir Mediation Claim ) रूप से सभी मुद्दों को निपटाने का आधार प्रदान किया है।

पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, अमरीका ने माना द्विपक्षीय वार्ता से निकलेगा कश्मीर मुद्दे का हल