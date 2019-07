कश्मीर पर मध्यस्थता: ट्रंप के दावे से कांग्रेस के निशाने पर PM मोदी, अमरीकी सांसद ने बताया शर्मनाक

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) को लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भारत समेत अमरीका में भी विरोध शुरू हो गया है। अमरीकी सांसद ब्रैड शरमन ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव बचकाना और शर्मनाक है और उन्होंने ट्रंप की इस गलती को लेकर वॉशिंगटन में भारत के राजदूत हर्ष वर्धन श्रृंगला से माफी मांगी है।

India has never accepted third party mediation in Jammu & Kashmir!



To ask a foreign power to mediate in J&K by PM Modi is a sacrilegious betrayal of country’s interests.



Let PM answer to the Nation!https://t.co/17wRVtRSMD — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 22, 2019

कैलिफोर्निया के सैन फर्नाडो वैली के प्रतिनिधि शरमन ने साथ ही कहा कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के प्रस्ताव का हमेशा से विरोध करता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में ट्रंप से मध्यस्थता के लिए कभी नहीं कहा होगा।

Trump's statement on Kashmir issue 'amateurish', 'embarrassing': Congressman Brad Sherman



Read @ANi story | https://t.co/jL0DQ1RhnW pic.twitter.com/pSP0d5M1it — ANI Digital (@ani_digital) July 22, 2019

उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया, "मैंने ट्रंप के बचकाने और शर्मनाक बयान के लिए भारतीय राजदूत हर्ष वर्धन श्रृंगला से माफी मांगी है।" उन्होंने कहा, "जो भी दक्षिण एशिया की विदेश नीति के बारे में कुछ भी जानता है वह यह भी जानता है कि भारत हमेशा कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) का विरोध करता रहा है। हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। ट्रंप का बयान बचकाना और भ्रामक है। यह शर्मनाक है।"

#WATCH Washington DC: Pakistan PM Imran Khan and US President Donald Trump reply to journalists when asked on Kashmir. pic.twitter.com/UM51rbsIYF — ANI (@ANI) July 22, 2019

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीका दौरे पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पाकिस्तान के साथ विवाद को लेकर मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) का आग्रह किया है।

...that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. Any engagement with Pakistan would require an end to cross border terrorism. The Shimla Agreement & the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India & Pakistan bilaterally.2/2 — Raveesh Kumar (@MEAIndia) July 22, 2019

भारत ने तत्काल ट्रंप के दावे ( Trump Kashmir Mediation Claim ) को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया।"





Raveesh Kumar, MEA: We have seen US President Donald Trump's remarks to the press that he is ready to mediate, if requested by India & Pakistan, on Kashmir issue. No such request has been made by PM Narendra Modi to US President. It has been India's consistent position...1/2 pic.twitter.com/PGeRkBsNuA — ANI (@ANI) July 22, 2019

वहीं, कश्मीर पर ट्रंप के दावे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने इसको देश के साथ विश्वासघात बताया है और इस पर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘जम्मू-कश्मीर मुददे पर भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता।

ऐसे में मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim ) के लिए किसी थर्ड पार्टी को आमंत्रित करना देश के हितों के साथ बड़ा धोखा है। सुरजेवाला ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी देश को जवाब दें। आपको बता दें कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर उनसे मदद मांगी थी।