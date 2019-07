सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई NRC की डेडलाइन, अब 31 अगस्त तक मोहलत

नई दिल्‍ली। केंद्र और असम सरकार राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( National Citizen Registers ) के मसौदे को अंतिम रूप देने में जुटी है। एनआरसी ( NRC ) मसौदा 31 जुलाई को जारी होना है लेकिन केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने NRC की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से केंद्र और असम सरकार को काफी राहत मिली है। ऐसा इसलिए कि एनआरसी के अंतिम मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 31 जुलाई तक जारी करना मुम‍किन नहीं था।

