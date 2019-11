महाराष्ट्र: शरद पवार से मिलकर बदले संजय राउत के तेवर, बोले- 'CM शिवसेना का होगा'

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी संघर्ष के बीच शिवसेना ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं।

शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि लिखकर ले लीजिए, मुख्यमंत्री शिवसेना से ही बनेगा।

यही नहीं शिवसेना नेता ट्वीट कर भारतीय जतना पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा।

आपको बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान उनकी NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद आया है।

महाराष्ट्र: भाजपा-शिवसेना में खींचतान के बीच किसान ने लिखा राज्यपाल को पत्र, कहा- मुझे बनाओ सीएम

Sanjay Raut, Shiv Sena: If Shiv Sena decides, it'll get the required numbers to form stable government in the state. People have given mandate to form government on basis of 50-50 formula that was reached in front of people of Maharashtra.They want Chief Minister from Shiv Sena. pic.twitter.com/mFwLu7LbhV