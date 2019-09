कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी टकराव! सोनिया गांधी की सत्ताधारी राज्यों के प्रमुखों संग बैठक शुरू

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार शाम पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं प्रभारियों के साथ बैठक कर रही हैं। इस बैठक का आयोजन राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी टकराव की खबरों के बीच किया गया है।

राजधानी में सोनिया गांधी के आवास पर हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी भाग ले रहे रहे हैं।

बैठक में राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया, पंजाब की प्रभारी आशा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकराम भी शामिल हैं।

