हरियाणा: चुनाव प्रभारी बनते ही एक्शन में सैलजा, जिताऊ चेहरों को टिकट और बसपा से गठबंधन!

चंडीगढ/नई दिल्ली। हरियाणा की राजनीति में अब नव मनोनीत प्रदेश प्रधान कुमारी सैलजा और नए सीएलपी नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जोड़ी नया करने के प्रयास में है ताकि कांग्रेस को नया जीवन मिल जाए। बताते है कि इस जोड़ी ने पार्टी आलकमान को बिना सूचित किए बसपा सुप्रीमो मायावती से भी गठबंधन को लेकर मुलाकात की।

हुड्डा से जुड़े सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस का बसपा से चुनावी समझौता हो जाएगा। इसके लिए उनके पास अपना गणित है। जबकि किसी अन्य राजनैतिक दल से समझौता पार्टी आलाकमान की अनुमति बिना हो नहीं सकता। क्योंकि चुनावी गठबंधन की बहुत सी ऐसी बाते हैं, जो आलाकमान ही तय करता है।

जबकि दूसरी ओर हरियाणा मामलों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद के हवाले से बताया जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस किसी भी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इन सूत्रों ने तो हुड्डा और सैलजा की मायावती की मुलाकात से भी इनकार किया है। लेकिन हुड्डा से जुड़े एक सूत्र ने इस मुलाकात की पुष्टि की है।

नई टीम की जिम्मेदारी

इस सूत्र ने बताया है कि पार्टी में परिवर्तन के बाद अब पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नई टीम पर होगी। इसलिए इस नई टीम का प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई काम न किया जाए, जो विधानसभा चुवाओं को प्रभावित करे। इसी रणनीति के तहत भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बातचीत के लिए खुद चल कर किरण चौधरी के निवास पर गए। वहां एक घंटे दोनों नेताओं के बीच चर्चा क्या हुई, इसका तो खुलासा नहीं हो पाया है पर बाहर निकल कर दोनों नेता खुश नजर आ रहे थे।

Haryana Pradesh Congress President Kumari Selja appointed party's election committee chairman from the state. Captain Ajay Yadav appointed campaign committee chairman. (File pic) pic.twitter.com/CyLlBvZJGu