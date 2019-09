12 साल में पहली बार कांग्रेस बैठक में नहीं पहुंचे राहुल गांधी

नई दिल्ली। एक दशक से भी ज्यादा वक्त बाद बृहस्पतिवार को कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा अंतर देखने को मिला। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बृहस्पतिवार को एक बैठक बुलाई गई। इसमें पार्टी के महासचिव के अलावा राज्यों के प्रमुख मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में बीते 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि बैठक में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम की प्लेट नहीं लगी थी।

राहुल गांधी वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने मई में इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा बीते 12 वर्षों से वह कांग्रेस पार्टी की सभी प्रमुख बैठकों में शामिल होते रहें।

Opening remarks by Congress President Smt. Sonia Gandhi at Meeting of the General Secretaries, General Secretaries in Charge of AICC, and PCC Presidents/CLP Leaders. pic.twitter.com/lnBHGFIXmX