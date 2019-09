फिर खुलेगी 1984 सिख विरोधी दंगों की फाइल, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की फाइल दोबारा खुलेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय के इस कदम से संभवता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि इस मामले में इनका नाम भी शामिल है।

इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिख दंगों से जुड़े मामले वाली एफआईआर 601/84 की फाइल फिर से खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस एफआईआर में कमलनाथ का नाम भी है।

इतना ही नहीं सिरसा ने मांग की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तुरंत कमलनाथ को अपनी पार्टी से निष्कासित करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी से बाहर नहीं निकालती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सोनिया गांधी का सिख विरोधी चेहरा सामने आएगा।

A big Victory for @Akali_Dal_

SIT Opens case against @OfficeOfKNath for his alleged involvement in 1984 Sikh genocide



Notification issued by MHA upon my submission last year, Case nmbr 601/84 to reopen & consider fresh Evidence against Kamal Nath@ANI @timesnow @news18India pic.twitter.com/fl4qPX4PH5