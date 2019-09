चंद्रयान-2 के लिए 17 सितंबर है अहम दिन, लैंडिंग साइट केे ऊपर से गुजरेगा नासा का ऑर्बिटर

नई दिल्ली। फिलहाल चंद्रयान-2 मिशन की सबसे बड़ी पहेली बने विक्रम लैंडर की स्थिति और संपर्क साधने की परेशानी के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इस मिशन के लिए आने वाली 17 सितंबर की तारीख काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस दिन नासा (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) का ऑर्बिटर चंद्रमा के ऊपर ठीक उस स्थान पर पहुंचेंगा, जहां पर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करनी थी।

ब्रह्मांड में Earth 2.0 मौजूद! पहली बार एक ग्रह पर मिला पानी, हाइड्रोजन और हीलियम

दरअसल, अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पूछे गए एक सवाल के जवाब में नासा ने ईमेल से इस बात को कंफर्म किया है।

The Vikram lander has been found, but the odds that it is in working condition are long. Doppler data indicate it landed at more than 110 miles per hour.https://t.co/qAchOsqPfB