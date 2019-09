ब्रह्मांड में Earth 2.0 मौजूद! पहली बार एक ग्रह पर मिला पानी, हाइड्रोजन और हीलियम

नई दिल्ली। एक ओर चंद्रयान-2 चंद्रमा पर तमाम शोध करने के लिए भेजा गया था, लेकिन पृथ्वी के बाहर भी जीवन की संभावनाओं को अब बल मिल गया है। खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में मौजूद एक एग्जोप्लैनट (सौर मंडल से बाहर का ग्रह) की खोज की है, जिसमें पानी मिला है। इतना ही नहीं पानी मिलने की वजह से इस ग्रह पर पृथ्वी जैसे तापमान की भी खोज की गई है, जिससे वहां पर इंसान जिंदा रह सकता है।

नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक इस ग्रह का नाम K2-18b है। यह ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान से आठ गुना बड़ा है। यह इकलौता ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल (सोलर सिस्टम) के बाहर एक स्टार (सितारे) की परिक्रमा कर रहा है।

जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रह पर पानी भी मिला है और यहां पृथ्वी की ही तरह तापमान का पता चला है जिससे इस ग्रह पर जीवन की संभावना बलवती हो जाती है।

K2-18 b is a planet with a mass between Earth and Neptune in the habitable zone of its star. Its atmosphere is likely to be rich in water. Tsiaras et al.: https://t.co/nEblBgKBtB (free to read link) pic.twitter.com/pHKvvL5gcQ