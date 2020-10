कोरोना काल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 10 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) समेत देश के अन्य राज्यों में लोकसभा ( Loksabha Election )-विधानसभा उपचुनाव ( Assembly Election ) लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। यह फैसला कानून और न्याय मंत्रालय ( Ministry of Law and Justice ) की ओर से लिया गया है। दरअसल, चुनाव आयोग की सिफारिश पर अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च ( Election expenses ) की सीमा 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। इस संशोधन की पीछे असली वजह उम्मीदवारों के सामने कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) की वजह से आने वाली मुश्किलों के दौरान चुनाव प्रचार पर अधिक खर्च करने की इजाजत दी जा सके।

2021 तक जाने कितनी हो जाएगी Coronavirus मरीजों की संख्या, Harsh Vardhan ने बताया यह आंकड़ा

आपको बता दें कि कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम खर्च को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 77 लाख करने के लिए सोमवार रात एक अधिसूचना जारी की। छोटे राज्यों में इसे 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 59 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, विधानसभा चुनावों के लिए यह राशि 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 30.8 लाख रुपए कर दी गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक 20 लाख रुपए खर्च की सीमा वाले राज्यों में 22 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

Earthquake के झटकों से हिला Andaman and Nicobar, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 दर्ज

उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च में बढ़ोतरी को लेकर आई अधिसूचना में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि इस सीमा को कोरोना महामारी जारी रहने तक के लिए ही रखा गया है या फिर यह कोरोना वायरस के बाद भी जारी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में यह प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने तक इसी तारीख तक लागू रहेगा।

इस राज्य के डिप्टी CM के परिवार के 8 सदस्य Corona positive, बेटे की हालत नाजुक

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इसके साथ देश के अलग-अलग राज्यों में एक लोकसभा सीट और 59 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव संपन्न कराए जाने हैं।