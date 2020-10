Earthquake के झटकों से हिला Andaman and Nicobar, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 दर्ज

नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Island) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सोमवार को तेज भूकंप (Earthquake in Andaman ) झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सेसिमोलॉजी ( National Centre for Seismology ) के अनुसार भूकंप के झटके दोपहर 3.08 बजे महसूस किए गए। रिक्टर स्केल ( Richter scale ) पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप के झटके लगते ही घरों और प्रतिष्ठानों में मौजूद लोग बाहर की ओर निकल कर भागे। भूकंप को लेकर लोगों में खौफ इस कदर मौजूद था कि वो घंटों बाद तक भी वापस घरों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वहीं, भूकंप में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

An earthquake of magnitude 5.1 on Richter scale & depth 10 km occurred 510 km south-east of Campbell Bay, Andaman and Nicobar island at 03:08 pm today: National Centre for Seismology