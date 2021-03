केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, केंद्र ने ‘राशन की डोरस्टेप डिलीवरी’ योजना पर लगाई रोक!

नई दिल्ली। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 ( Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 ) को लेकर टकराव की थमा भी नहीं है कि एक और मामले में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना पर रोक लगा दी है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। यह योजना 25 मार्च से शुरू होने वाली थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस योजना के तहत हर दिल्लीवासी को उनके घर पर ही राशन मिलता, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने इस योजना को लेकर टेंडर भी जारी कर दिए थे। लेकिन अब इसपर रोक लगने से यह योजना शुरू नहीं हो पाएगी। बताया जा रहा है, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर ये कहा है कि पूरे देश में राशन वितरण करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में दिल्ली सरकार इस योजना में कोई बदलाव न करें। चूंकि दिल्ली सरकार राशन वितरण को लेकर एक नई योजना लाई है, इसलिए इसपर रोक लगा दी गई है।

आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के तहत दिल्ली के हर नागरिक को राशन देने की योजना बनाई थी। अब इसपर रोक लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि आखिर मोदी सरकार इस योजना पर रोक लगाकर राशन माफिया के खात्मे का विरोध क्यों कर रही है?

Central Govt stops doorstep delivery of ration scheme (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) of Delhi Govt, scheduled to be launched on 25th March. Centre said that they provide ration to states under the National Food Security Act so no changes should be made to it: Delhi Govt