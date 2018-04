नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता गुलाम नबी पटेल की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में उनके दो सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलवामा के राजपुरा चौक में आतंकवादियों ने पटेल के वाहन को घेरकर गोलीबारी कर उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। हमले के बाद आतंकी उनकी सर्विस राइफल भी लेकर भाग गए।

घेराबंदी कर आतंकियों ने गोलियों से भूना

गोली लगने के बाद सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें पास के अस्तपाल में भर्ती कराया गया था लेकिन हालत खराब होने पर उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया था। श्रीनगर ले जाते वक्त ही पटेल की मृत्यु हो गई, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों इम्तियाज अहमद और बिलाल अहमद का इलाज चल रहा है। पुलिस ने पहले कहा था कि गुलाम नबी पटेल सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का नेता था, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पटेल को कांग्रेस नेता के रूप में पहचान की।

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: राहुल गांधी ने जिस ढाबे पर खाए पकौड़े खाए वो बंद हो गया

Spot Visuals from Pulwama's Rajpora where terrorists fired upon former PDP leader Ghulam Nabi Patel. He was coming to Pulwama from Yader. pic.twitter.com/wPcyOXFllM