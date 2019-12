झारखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 17 सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान जारी

नई दिल्ली। झारखंड में 17 सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान गुरुवार सुबह से शुरू हो चुका है। ज्ञात हो कि राज्य में विधानसभा के 81 सीटों के लिए पांच चरणों में मतदान होगा।

मतदान सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो चुका है।

रांची, हटिया, कांके, रामगढ़ और बरकाठा के मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा, वहीं बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता दोपहर 3 बजे तक ही मतदान कर सकते हैं।

#JharkhandAssemblyElections: People queue up to cast their votes at a polling station in Bokaro during the third phase of voting for assembly elections. pic.twitter.com/5u9mMgl0cI