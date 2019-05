ईवीएम-वीवीपैट मामलाः चुनाव आयोग के बाद उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाया धांधली का आरोप

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम-वीवीपैट पर मचा बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने बयान से इस मसले को एक बार फिर हवा दे दी है। चुनाव आयोग के बाद अब उदित राज ने ईवीएम-वीवीपैट मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर धांधली का आरोप लगाया है। उदित राज ने ट्वीट के जरिये सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया है...राज ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता कि वीवीपैट की सारी पर्चियों को गिना जाए। क्या वो भी धांधली में शामिल है।



उदित राज यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे लिखा कि चुनावी प्रक्रिया में जब करीब तीन महीने से सारे सरकारी काम मंद पड़े हैं ऐसे में मतगणना में दो-तीन दिन और लग जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। अपने इस बयान के बाद उदित राज ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। खास बात यह है कि इस ट्वीट को उदित राज ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महसचिव प्रियंका गांधी को भी टैग किया है।

Congress leader Udit Raj on his tweet "why doesn't Supreme Court wants VVPAT slips be counted, is it involved in the rigging?": When 22 parties went to SC asking for increase in number of VVPAT slips being counted, SC rejected it saying it'll cause a delay. pic.twitter.com/WGBTZN5tAR