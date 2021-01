West Bengal : Viman Bose  बोले - बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, मतभेद से किया इनकार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर सियासी दलों के बीच घेरेबंदी का काम चरम पर है। इस बीच वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने बड़ा बयान जारी कर टीएमसी को सकते में डाला दिया है। वाम मोर्चा के अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी दोनों को अपना सियासी दुश्मन करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है।

To save West Bengal from religious polarisation, we will fight the election together against BJP & TMC. There is no misunderstanding between us (Congress and the Left Front). Though discussion on seat-sharing is yet to take place: Left Front Chairperson Biman Bose pic.twitter.com/O7hU1GisCl