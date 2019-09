पश्चिम बंगालः सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के विरोध में भाजपा ने सोमवार को बुलाया बंद, नड्डा नेे साधा टीएमसी पर निशाना

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ हुई हिंसा के मामले में पार्टी ने कड़ा रुख एख्तियार किया है। भाजपा ने इस घटना के विरोध स्वरूप सोमवार को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आधे दिन के बंद का ऐलान किया है।

इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास और भाजपा सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन सिंह के साथ हुई हिंसा अत्यंत निंदनीय है। ऐसे अवैध तरीकों का सहारा लेकर, टीएमसी पश्चिम बंगाल में फिर से लोकतंत्र के समय की हत्या कर रही है।"

पश्चिम में बढ़ रही BJP की मुश्किलः बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार पर बड़ा हमला

JP Nadda, National Working President of BJP: West Bengal police acting on the wish and command of the TMC in hurling these brutal atrocities is a clear evidence of how the state machinery is being misused for political vendetta by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee https://t.co/8wwySei6Zr — ANI (@ANI) September 1, 2019

उन्होंने आगे कहा, "पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के ईशारे पर काम करते हुए क्रूर अत्याचार कर रही है, यह एक स्पष्ट सबूत है कि कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है।"

गौरतलब है कि भाजपा सांसद अर्जुन सिंह रविवार को उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो जब पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के काकीनाडा इलाके में पुलिस ने कथितरूप से लाठीचार्ज कर दिया। सड़क जाम किए लोगों को उठाए जाने के दौरान इस पुलिसिया कार्रवाई में सिंह के सिर पर चोटें आईं।

अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि बैरकपुर के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने उन्हें मारा, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। सिंह को बाद में इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ले जाया गया।

सुनंदा पुष्कर केसः पुलिस ने कोर्ट से कहा, थरूर के खिलाफ चले हत्या का केस

West Bengal: BJP MP Arjun Singh's car was allegedly vandalised by TMC workers near Shyamnagar Railway Station, North 24 Parganas. Arjun Singh says,"They were trying to capture our party office. When I went to check, my car was vandalised. Police was also at the spot." pic.twitter.com/E0mSV1qrpd — ANI (@ANI) September 1, 2019

खून से सनी शर्ट पहने और सिर पर पट्टी बांधे सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि श्यामनगर में पार्टी कार्यालय पर कब्जे के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के नेतृत्व में पुलिसवालों ने उनपर हमला कर दिया।

उन्होंने कहा, "पुलिस ने जानबूझकर मुझपर हमला किया। मेरे करीब 10-12 टाकें लगे हैं।"

वहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि काकीनाडा में दो गुटों के बीच पथराव हो रहा था, जिसमें सिंह को चोटें आई हैं। सूत्रों की मानें तो भीड़ ने सड़क जाम कर दी थी और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची भीड़ ने उनपर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया।

गांव में पहली बार पहुंचा कोई डीसी, खुशी में ग्रामीणों ने पालकी पर बिठाया

West Bengal: Bharatiya Janata Party (BJP) has called for a 12-hour bandh tomorrow in Barrackpore from 6 am to 6 pm, to protest against the attack on MP Arjun Singh. pic.twitter.com/k1vFPeKh3p — ANI (@ANI) September 1, 2019

इस दौरान किसी ने पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को निशाना बनाते हुए देसी बम भी फेंका, जो उनके पास से गुजरा। इसके बाद वर्मा ने हवा में फायर भी किया। जबकि उनके दो जूनियर घायल भी हो गए।

इससे पहले रविवार को सिंह की गाड़ी को श्यामनगर रेलवे स्टेशन के पास क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए हमला किया और इसकी खिड़कियां तोड़ दीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, सिंह ने इस घटना के पीछे टीएमसी का हाथ होने का दावा किया।

बता दें कि रविवार को हुई हिंसा में कुछ पत्रकारों समेत करीब 50 लोग घायल हो गए। इसके बाद इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है।न

एटीएम-क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के 10 अचूक तरीके