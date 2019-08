सुनंदा पुष्कर केसः पुलिस ने कोर्ट से कहा, थरूर के खिलाफ चले हत्या का केस

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उसे थरूर के खिलाफ अपनी पत्नी सुनंदा को आत्महत्या के उकसाने के आरोप तय करने की इजाजत दी जाए।

विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार के सामने दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उनपर विवाहेत्तर संबंधों को लेकर मानसिक दबाव था।

सुनंदा की ऑटोप्सी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने थरूर के खिलाफ हत्या के आरोप तय करने का दबाव डाला।

एटीएम-क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के 10 अचूक तरीके

S Tharoor's lawyer: He didn't read opinions of experts who conducted psychological autopsy, who held that it's neither a case of homicide nor suicide but due to some unidentified biological reasons. If there is no evidence of suicide where is the question of abetment to suicide. https://t.co/bwu4xVGoVf