गांव में पहली बार पहुंचा कोई डीसी, खुशी में ग्रामीणों ने पालकी पर बिठाया

एजवाल। सोचिए एक ऐसा गांव जहां पर लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो। ऐसा गांव जिससे बाहर जाने या बाहर से आने पर ग्रामीणों को ही मुश्किल का सामना करना होता है। ऐसे गांव में जब पहली बार एक डीसी पहुंचा, तो लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गांव के लोग मानों झूमने लगे और डीसी को सिर-आंखों पर बिठा लिया। यह पूरी खुशी इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि गांव के हालात का जायजा लेने डिप्टी कमिश्नर भी पहुंच सकते हैं।

यह मामला है मिजोरम के सियाहा का। यहां के एक गांव में बीते 25 अगस्त को सियाहा के डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त) पहुंचे। हालांकि उपायुक्त भूपेश चौधरी के लिए यहां पहुंचना आसान काम नहीं था और उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर ट्रेकिंग करनी पड़ी।

जब भूपेश गांव पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए और झूमने लगे। ग्रामीणों ने उपायुक्त का माला पहनाकर उनका स्वागत किया और फिर पालकी में बिठाकर घुमाया।

Trekked 15 kms on foot to reach the beautiful and remote village #Tisopi in #Siaha district to realise the difficulty the people face everyday. Completely overwhelmed by the warm reception given by the people of #Tisopi pic.twitter.com/9tBLFah2gp