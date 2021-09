West Bengal By Election: प्रियंका टिबरेवाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू किया प्रचार, कल भरेंगी नामांकन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal By Election ) में उपचुनावर को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। तीन विधानसभा सीटों पर सबसे हॉट कही जाने वाली भवानीपुर ( Bhawanipur ) सीट के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी ( BJP ) उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ( Priyanka Tibrewal ) ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। प्रियंका के लिए पार्टी वरिष्ठ नेता दिलीप घोष भी जोरशोर से प्रचार कर रहे हैं।

भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पहले ही नामांकन कर चुकी हैं। उनके सामने भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवार सोमवार को अपना नामांकन दर्ज करवाएंगी।

West Bengal | State BJP president Dilip Ghosh and party's candidate for the by-polls to Bhabanipur constituency paint the party symbol on a wall in the assembly constituency as they kickstart the poll campaign pic.twitter.com/yJLSsfX6XG