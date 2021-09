West Bengal By Election: ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के लिए भरा नामांकन, लगे 'खेला होबे' के नारे

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal By Election ) की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।

ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव काफी अहम है।

यहां 30 सितंबर को मतदान होना है, हालांकि भवानीपुर ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, यहां बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु उन्हें हरा दिया था। अब सीएम पद पर बने रहने के लिए ममता को भवानीपुर सीट पर हर हाल में चुनाव जीतना है।

#WATCH West Bengal CM Mamata Banerjee files nomination for by-polls to Bhabhanipur seat



BJP and CPI-M have fielded Priyanka Tibrewal and Srijib Biswas respectively against the CM pic.twitter.com/LSvB1Zdfyk