कर्नाटक: जानिए कौन हैं नवनियुक्त सीएम बसवराज बोम्मई? BJP ने क्यों जताया भरोसा?

बेंगलुरु। कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी हलचल के बीच अब मंगलवार को राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया। भाजपा विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के नाम की घोषणा की गई। बसवराज बोम्मई बीएस येदियुरप्पा की जगह लेंगे। बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी विधायक दल की बैठक में बसवराज के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

यह भी पढ़ें :- कर्नाटक: गृह मंत्री बसवराज बोम्मई होंगे राज्य के अगले CM, कल लेंगे शपथ

इसके बाद पर्यवेक्षक के तौर पर कर्नाटक पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए बसवराज बोम्मई के नाम की घोषणा की। अब बसवराज कल (बुधवार) नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर सकते हैं। बता दें कि एक दिन पहले (सोमवार) कार्यवाहक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

Karnataka BJP Legislative Party elected Basavaraj S Bommai as Chief Minister of the State pic.twitter.com/Arrm4PiHTs