कौन होगा अगला कांग्रेस अध्यक्ष? अशोक गहलोत से लेकर जानिए किन नामों पर चर्चा

कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? ये सवाल हर किसी के जहन में बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी कमान नहीं संभालते हैं तो किसको ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अशोक गहलोत से लेकर कई नाम अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं।

कांग्रेस पिछले लंबे समय से पार्टी का पूर्ण कालीक राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल है कि आखिर कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। हालांकि वो पहले ही अपनी तबीयत का हवाला देते हुए इस पद से दूरी बना चुकी हैं। वहीं राहुल गांधी भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस की कमान संभालने से पीछे हट रहे हैं। एक बार फिर अगर राहुल गांधी इस पद से दूरी बनाते हैं तो सवाल यह है कि किसको डूबती कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी मिलेगी।

Who Will Be Next Congress President? Know Which Names Are In Race