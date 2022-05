उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात और अब त्रिपुरा में CM बदला, आखिर क्यों BJP बार-बार कर रही बदलाव?

Tripura New CM: त्रिपुरा में आज सीएम बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद नए सीएम के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा को चुना गया। ये बदलवा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व किया गया है। इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में इस तरह के बदलाव कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है?

पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में शनिवार को बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। यहां बिप्लब कुमार देब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की घोषणा के कुछ ही समय बाद त्रिपुरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। अब कल वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये बड़ा फेरबदल त्रिपुरा में तब देखने को मिल रहा है जब अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के इस निर्णय से पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज भी दिखाई दिए तो वहीं कई काफी खुश नजर आए जो बिप्लब कुमार देब के कार्य से खुश नहीं थे।

Why BJP keep Changing Chief minister in its ruled state?