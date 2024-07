20 जुलाई की रात से ही बंद हो जाएगा आवागमन (Prayagraj Varanasi Highway will be closed for a month)

कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सावन के पूरे एक महीने प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले हाईवे के एक लेन को बंद करने का निर्णय लिया है। उस एक लेन पर कोई भी वाहन नहीं आ-जा सकेंगे। वह लेन कांवरियों के लिए पूरी तरह से रिजर्व होगी। उस लेन पर सिर्फ जल लेकर जाने वाले कांवरिया ही चलेंगे। उस लेन पर कांवरियों की वाहन भी जा सकेगी। यह व्यवस्था २० जुलाई की रात से ही लागू होगी और अगले महीने १९ अगस्त की रात तक लागू रहेगी।