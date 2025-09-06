छत्तीसगढ़ के दो शिक्षकों का अनूठा प्रयास, बच्चों के जीवन में आया बदलाव, राज्यपाल ने किया सम्मान

ताबीर हुसैन. शिक्षक दिवस पर राजभवन में शिक्षकों को सम्मान किया गया। ( CG News ) इसमें राजिम क्षेत्र के दो शिक्षक शामिल हैं। दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनूठे प्रयासों से बच्चों के जीवन में बदलाव लाया है। दीप्ती मिश्रा गंडेचा ने शैडो टीचर कॉन्सेप्ट पर काम किया है। शैडो टीचर यानी एक दिन किसी बच्चे को टीचर की जिम्मेदारी देना। वहीं गोपाल यादव ने बच्चों को जिज्ञासु बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। प्रस्तुत हैं दोनों शिक्षकों से हुई बातचीत के प्रमुख अंश।