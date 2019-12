सरकार के इस एडवाइजरी पर मंत्री सिंहदेव ने उठाए सवाल, पूछा - CAB से जनता खुश तो प्रतिबंध क्यों

रायपुर. केन्द्र सरकार के टीवी चैनलों को पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा में नागरिकता संसोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के प्रसारण नहीं दिखाए जाने वाले एडवाइजरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा है कि केन्द्र सरकार का यह आदेश ब्रिटिश काल के आदेशों की तरह है, जिसमें उनके खिलाफ प्रदर्शन की खबरों पर रोक लगाए रखती थी।

मंत्री सिंहदेव ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक से आम जनता खुश है तो वहां लोगों पर प्रतिबंध ओर कर्फ्यू क्यों लगाए गए हैं।

I&B Ministry's order to TV channels to not show news of protests in North East & the views opposing #CAB is akin to British Raj's brutal clampdown on news of protests which they too considered as treason.



If people are happy about #CAB, then why put restrictions & impose curfew?