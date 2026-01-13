PM-USHA फंड में करोड़ों की गड़बड़ी! एक ही दिन में लाखों-करोड़ों की खरीदी, प्राचार्य समेत 5 अधिकारी निलंबित…

जांच में यह भी सामने आया कि अलग-अलग कॉलेजों में एक ही दिन में बड़ी संख्या में क्रय आदेश जारी किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में 15 अप्रैल 2025 को 1 करोड़ रुपये के 26 क्रय आदेश, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद में 22 अक्टूबर 2025 को 1 करोड़ रुपये के 36 आदेश, जबकि महिला महाविद्यालय, नारायणपुर में 14 अक्टूबर 2025 को बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए 35 लाख रुपये के 22 क्रय आदेश जारी किए गए।