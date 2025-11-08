Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक रायपुर की उड़ानें लेट…

CG Flight Cancelled: एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम शुक्रवार सुबह अचानक खराब होने एयर इंडिया की 1 फ्लाइट रद्द और 10 फ्लाइटें विलंब से रायपुर पहुंचीं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक उड़ानें लेट...(photo-patrika)

दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक उड़ानें लेट...(photo-patrika)

CG Flight Cancelled: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम शुक्रवार सुबह अचानक खराब होने एयर इंडिया की 1 फ्लाइट रद्द और 10 फ्लाइटें विलंब से रायपुर पहुंचीं। यहां से एयरइंडिया की रायपुर फ्लाइट सुबह 8.25 के स्थान पर 10.40 को इंडिगो की 8.45 वाली दोपहर 1 बजे, दोपहर 12.15 वाली 3.30 बजे, दोपहर 1.45 वाली शाम 4.30 बजे, शाम 5.25 वाली रात 9.30 को और एयर इंडिया की रात 9.20 वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है।

वहीं फ्लाइटों के शेड्यूल प्रभावित होने के कारण लखनऊ की दोपहर 1.40 की 1.50 बजे, मुंबई की शाम 5 बजे वाली 6.30 बजे और भुवनेश्वर की 1.55 बजे वाली फ्लाइट शाम को 4.50 बजे, बेंगलूरु की शाम 7 बजे वाली रात 10.30 को पहुंची। साथ ही अन्य शहरों से आने वाली फ्लाइटें भी शेड्यूल प्रभावित होने के कारण घंटों लेट पहुंचीं।

CG Flight Cancelled: टीम इंडिया की फिजियो आकांक्षा भी हुईं लेट

सुबह से रायपुर एयरपोर्ट में यात्रियों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन, एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी शेड्यूल की जानकारी देने के लिए उपलब्ध नहीं था। टिकट काउंटर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा था। एयरपोर्ट पर न तो इंडिगो न एयर इंडिया का स्टाफ देरी का कारण नहीं बताया।

इसकी वजह से वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता टीम की फिजियो और फिटनेस एक्सपर्ट जी आकांक्षा सत्यवंशी के आने में भी देर हुई। वह दोपहर दो बजे तक दिल्ली हवाई अड्डे पर जहाज के भीतर ही बैठी रही। परिजनों ने तीन बजे के बाद आने की सूचना दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 10:19 am

Published on:

08 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक रायपुर की उड़ानें लेट…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कारोबारियों के लिए बदले लाइसेंस नियम… गली से बाजार तक फीट के हिसाब से तय होगी फीस, नोटिफिकेशन जारी

( फोटो सोर्स - Freepik)
रायपुर

अंकसूची में त्रुटि सुधार के लिए भटक रहे सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षा मंडल में 1500 से अधिक आवेदन लंबित

(Image Source: Gemini)
रायपुर

झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी

झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी(photo-patrika)
रायपुर

Atmanand School Vacancy 2025: बड़ी खुशखबरी: 36 आत्मानंद स्कूलों में 100 शिक्षकों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

जनजातीय गौरव दिवस पर समूचे प्रदेश में 1 से 15 नवम्बर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव पखवाड़ा

जनजातीय गौरव दिवस पर समूचे प्रदेश में 1 से 15 नवम्बर तक मनाया जाएगा “जनजातीय गौरव पखवाड़ा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.