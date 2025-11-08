दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक रायपुर की उड़ानें लेट…

CG Flight Cancelled: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम शुक्रवार सुबह अचानक खराब होने एयर इंडिया की 1 फ्लाइट रद्द और 10 फ्लाइटें विलंब से रायपुर पहुंचीं। यहां से एयरइंडिया की रायपुर फ्लाइट सुबह 8.25 के स्थान पर 10.40 को इंडिगो की 8.45 वाली दोपहर 1 बजे, दोपहर 12.15 वाली 3.30 बजे, दोपहर 1.45 वाली शाम 4.30 बजे, शाम 5.25 वाली रात 9.30 को और एयर इंडिया की रात 9.20 वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है।