दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक रायपुर की उड़ानें लेट…

दिल्ली एयरपोर्ट तकनीकी गड़बड़ी का असर! एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द, 10 घंटे तक उड़ानें लेट...
CG Flight Cancelled: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम शुक्रवार सुबह अचानक खराब होने एयर इंडिया की 1 फ्लाइट रद्द और 10 फ्लाइटें विलंब से रायपुर पहुंचीं। यहां से एयरइंडिया की रायपुर फ्लाइट सुबह 8.25 के स्थान पर 10.40 को इंडिगो की 8.45 वाली दोपहर 1 बजे, दोपहर 12.15 वाली 3.30 बजे, दोपहर 1.45 वाली शाम 4.30 बजे, शाम 5.25 वाली रात 9.30 को और एयर इंडिया की रात 9.20 वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है।
वहीं फ्लाइटों के शेड्यूल प्रभावित होने के कारण लखनऊ की दोपहर 1.40 की 1.50 बजे, मुंबई की शाम 5 बजे वाली 6.30 बजे और भुवनेश्वर की 1.55 बजे वाली फ्लाइट शाम को 4.50 बजे, बेंगलूरु की शाम 7 बजे वाली रात 10.30 को पहुंची। साथ ही अन्य शहरों से आने वाली फ्लाइटें भी शेड्यूल प्रभावित होने के कारण घंटों लेट पहुंचीं।
सुबह से रायपुर एयरपोर्ट में यात्रियों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन, एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी शेड्यूल की जानकारी देने के लिए उपलब्ध नहीं था। टिकट काउंटर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा था। एयरपोर्ट पर न तो इंडिगो न एयर इंडिया का स्टाफ देरी का कारण नहीं बताया।
इसकी वजह से वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता टीम की फिजियो और फिटनेस एक्सपर्ट जी आकांक्षा सत्यवंशी के आने में भी देर हुई। वह दोपहर दो बजे तक दिल्ली हवाई अड्डे पर जहाज के भीतर ही बैठी रही। परिजनों ने तीन बजे के बाद आने की सूचना दी है।
