Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की उड़ान, सांसद बृजमोहन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसला

रायपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी विदेशी उड़ाने
Raipur Airport: रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हवाई कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा एवं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तृत और गहन समीक्षा की। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है। इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना केवल आवश्यकता नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास की अनिवार्यता है।
केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच रायपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने तथा इसे केंद्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सांसद ने इस सहमति के बाद अब तक हुई प्रगति, ठोस कार्ययोजना एवं स्पष्ट टाइमलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए इमिग्रेशन, कस्टम और वीज़ा कार्यालय की शीघ्र स्थापना, आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, रायपुर से प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक यात्री विदेश यात्रा करते हैं, ऐसे में दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तत्काल प्रारंभ करने की आवश्यकता है जिसके लिए अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने पुराने टर्मिनल को कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पाद, वनोपज, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया।
कोल्ड स्टोरेज, पेरिशेबल कार्गो सुविधा, आधुनिक वेयरहाउस और फास्ट क्लियरेंस सिस्टम की कमी को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। रायपुर को मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाने के लिए निजी निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई। बड़े अंतरराष्ट्रीय विमानों की लैंडिंग हेतु रनवे विस्तार एवं मजबूती, CAT-II/III इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की आवश्यकता तथा नाइट लैंडिंग सुविधा को अनिवार्य बताया गया। बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए नए टर्मिनल या मौजूदा टर्मिनल के विस्तार की योजना पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अग्रवाल ने रायपुर से प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लखनऊ, जयपुर सहित बंद रूट्स को पुनः प्रारंभ करने तथा मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा पुनः शुरू करने को भी कहा जिससे यहां के यात्रियों को सुविधा होगी और समय की बचत होगी।
शहर से एयरपोर्ट तक सिटी बस सेवा के अभाव को गंभीर समस्या बताते हुए शीघ्र सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। अग्रवाल ने एयरपोर्ट से रायपुर से दुर्ग–भिलाई–कुम्हारी तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए।
वहीं सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ड्रॉप वाहनों को कम से कम 8 मिनट का फ्री समय देने, उसके बाद शुल्क ₹25 से अधिक न लेने, एंट्री-एग्जिट घड़ियों को भारतीय मानक समय के अनुसार सिंक्रोनाइज़ करने तथा पिक-अप वाहनों को कम से कम 10 मिनट का फ्री समय देने के निर्देश दिए गए। टैक्सी और ऑटो चालकों से बिना पर्ची वसूली की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
एयरपोर्ट के भीतर महंगे खान-पान पर नियंत्रण, टर्मिनल के बाहर किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट, यात्रियों और रिसीव करने वालों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था तथा 24×7 मेडिकल सुविधा या एम्बुलेंस की स्थायी तैनाती के निर्देश दिए गए। वोकल फॉर लोकल के तहत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
बृजमोहन ने एयरपोर्ट के अंदर और बाहर स्पष्ट शिकायत निवारण केंद्र, साइनबोर्ड तथा यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए गए। उन्होंने यात्रियों के हित में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अन्य एयरलाइंस को भी रायपुर से उड़ान संचालन हेतु आमंत्रित करने पर जोर दिया गया। बैठक में तीन माह के भीतर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करने के निर्देश दिए साथ है जहां यात्रियों और कर्मचारियों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री मिल सकेगी। इसके साथ ही एयरोब्रिज की संख्या बढ़ाने, इनलाइन बैगेजिंग सिस्टम लागू करने को कहा।
सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट का 24 घंटे एम्बुलेंस और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में रायपुर एयरपोर्ट को सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इंटर्न्स द्वारा रियल-टाइम सर्वे कराए जाने की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए सांसद ने कहा कि यह भारत में पहली बार किया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से संबंधित यह सर्वेक्षण इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा।
अंत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीयकरण से छत्तीसगढ़ को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा व्यापार, पर्यटन, रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में विधायक मोती लाल साहू, एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाईच, समिति सदस्यगण जी.एस. बाम्बरा, श्रवण शर्मा, सुमीत सुशीलन्, दीपेश पटेल, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, आयुक्त नगर निगम विश्वदीप और एयरलाइन्स स्टेशन प्रबंधक शामिल रहे।
