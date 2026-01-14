Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की उड़ान, सांसद बृजमोहन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसला

बृजमोहन ने एयरपोर्ट के अंदर और बाहर स्पष्ट शिकायत निवारण केंद्र, साइनबोर्ड तथा यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए गए। उन्होंने यात्रियों के हित में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अन्य एयरलाइंस को भी रायपुर से उड़ान संचालन हेतु आमंत्रित करने पर जोर दिया गया। बैठक में तीन माह के भीतर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करने के निर्देश दिए साथ है जहां यात्रियों और कर्मचारियों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री मिल सकेगी। इसके साथ ही एयरोब्रिज की संख्या बढ़ाने, इनलाइन बैगेजिंग सिस्टम लागू करने को कहा।