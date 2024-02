छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब PRSU में होगी होटल मैनेजमेंट पीजी की पढ़ाई, शासन ने मंजूर किया प्रस्ताव

रायपुरPublished: Feb 07, 2024 09:22:47 am Submitted by: Khyati Parihar

New Course In PRSU: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट (एमएचएम) कोर्स शुरू करने प्रस्ताव भेजा था। शासन ने इसे मंजूर कर लिया है। मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स नए शैक्षणिक सत्र से 30 सीटों के साथ शुरू होगा।

