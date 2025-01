IT Raid in CG: घर और ऑफिसों में दी दबिश खबरों की माने तो टैक्स में गड़बड़ी करने का मामला है। वहीं कार्रवाई के लिए 200 आईटी अफसरों की टीम घर और ऑफिसों में दबिश देकर फाइलों को जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रामसागरपारा, राठौर चौक ,जवाहर मार्केट स्थित कारोबारियों के घर और ऑफिसों में IT ने रेड मारी है।

यह भी पढ़ें CG IT Raid: रायपुर के राठौर चौक में इनकम टैक्स विभाग का छापा, कारोबारियों के घर और ऑफिस में दबिश कहा जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत आयकर विभाग को मिली थी। हालांकि अभी जांच चल रही। छापामार कार्रवाई पूरी होने के बाद भी आयकर अफसर की टीम स्पष्ट जानकारी देगी। इधर शहर में आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत आयकर विभाग को मिली थी। हालांकि अभी जांच चल रही। छापामार कार्रवाई पूरी होने के बाद भी आयकर अफसर की टीम स्पष्ट जानकारी देगी। इधर शहर में आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया।