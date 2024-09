Monsoon 2024: अगले 48 घंटे तक धुआंधार बारिश की चेतावनी, मानसून की विदाई से पहले IMD की भविष्यवाणी

Heavy Rain Warning for next 48 hours in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एक बार ​फिर से जोरदार बारिश के आसार है। जिसका असर आज से कई जिलों में दिख रहा है। रायपुर दुर्ग समेत अन्य जिलों में सुबह से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इधर दुर्ग संभाग के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने मानसून ( Monsoon 2024 ) की विदाई से पहले चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।