Petrol-Diesel Price: लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता, छत्तीसगढ़ में घटकर इतना हुआ दाम, देखें जिलों में क्या है नई कीमत

Government reduced the price of petrol and diesel: उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम दो रुपये कम (Petrol Diesel Price) करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। वहीं इस खबर से महंगाई की मार से जूझ रहे जनता को काफी राहत मिली है। बता दें कि नई दरें आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई है।