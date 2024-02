Ayodhya Special Train : रामलला दर्शन के लिए आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन, इस रूट से होगी रवाना... भोजन-पानी की व्यवस्था फ्री

रायपुरPublished: Feb 04, 2024 01:03:52 pm Submitted by: Kanakdurga jha

Special Train For Ayodhya : छत्तीसगढ़ से रामलला का दर्शन करने के लिए पहला जत्था रविवार को अयोध्या के लिए रवाना होगा।

Special Train For Ramlalla Darshan : छत्तीसगढ़ से रामलला का दर्शन करने के लिए पहला जत्था रविवार को अयोध्या के लिए रवाना होगा। (special train for ayodhya) अयोध्या दर्शन स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से सुबह 11.10 बजे रवाना होकर 11.50 बजे रायपुर स्टेशन पहुंचेगी। (special train for ayodhya) इस ट्रेन में विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता का जत्था जा रहा है।