Unwanted danger: ऊंची बिल्डिंगों की बालकनी में रखे गमले बन सकते हैं जानलेवा

रायपुर समेत देश के तमाम शहरों ( all the cities of the country including Raipur) में घरों की दीवारों और बालकनी में गमले सजाने (decorating pots on the walls and balconies of houses ) का शौक तेजी से बढ़ा है, परंतु ये शौक लापरवाही बरतने वालों पर भारी पड़ सकता है। बच्चों के खेलने के दौरान या धक्का लगने या अंधड़ के झोंकों से कभी भी गिर जाने का खतरा ( danger ) है।