Chaitra Navratri Astro Tips: नवरात्रि में नहीं कर पा रहे मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा, तो करे ये एक काम भी जीवन के सारे संकट होंगे दूर

भोपालPublished: Mar 23, 2023 12:56:27 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Chaitra Navratri 2023: Try This Tip to please maa durga ke 108 naam: नवरात्रि के नौ दिनों में शक्ति का रूप मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं और पूरे नौ दिन तक वे यहां अपने भक्तों के बुलावे पर उनके घरों में आशीर्वाद देने पहुंचती हैं। वहीं भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए न जाने कितने कठोर तप और त्याग करते हैं। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है। यह लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है।