Sun Eclipse 2023: 40 दिन बाद लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन लोगों की जिंदगी में मचाएगा उथल-पुथल

भोपालPublished: Mar 10, 2023 06:47:03 pm Submitted by: Sanjana Kumar

First Sun Eclipse in 2023/Effects on all zodiac Signs: कुछ राशियों के लिए यह भाग्य चमकाने वाला साबित होगा, तो कुछ के लिए मिले-जुले परिणाम देने वाला रहेगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, जिनके जीवन के लिए साल का यह पहला सूर्य ग्रहण उथल-पुथल मचाने वाला रहेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा बता रहे हैं, साल के पहले सूर्य ग्रहण में सूतक और ग्रहण काल का समय, वहीं इस ग्रहण से किन राशियों को मिलेंगी खुशियां और किन्हें रहना होगा सतर्क...