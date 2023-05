Vastu Tips: इस दिशा पर रहता है शनि का राज, यहां भूलकर भी न करें ये काम, वरना भुगतना होगा अंजाम

भोपालPublished: May 24, 2023 02:56:01 pm Submitted by: Sanjana Kumar

The rule of Shani resides in this direction do not do these works here to control Lord shani : शनि की फेवरेट राशियां कौन सी हैं, किन लोगों को वो पसंद करते हैं, लोगों के किन कार्यों से वे खुश हो जाते हैं साथ ही कौन सी दिशा शनि की दिशा मानी जाती है? जीहां आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं शनि की दिशा के बारे में। पत्रिका.कॉम के इस लेख में आप भी जानें शनि की फेवरेट डायरेक्शन यानी दिशा कौन सी है?ो