Vastu Tips to get money: घर में सही दिशा में रखें मिट्टी का घड़ा या सुराही, कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी, ये ग्रह भी होंगे मजबूत

भोपालPublished: Apr 08, 2023 03:27:58 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu Tips to get money and Success: Keep water earthen pot in right direction: घड़े या सुराही को सही दिशा में रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी परेशान नहीं करती। वहीं घर में बरकत भी बनी रहती है। आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में मिट्टी के घड़े या सुराही को रखने के लिए केवल सही दिशा के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि इसके लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। यदि इन नियमों का ध्यान रखा जाए, तो आपका घर हमेशा धन-धान्य से भरा रहेगा...