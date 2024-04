UP Board Result 2024: 55 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी…कुछ ही देर में जारी होंगे यूपी बोर्ड के नतीजे, ऐसे देखें 

55 लाख छात्रों ने दी थी यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP Board Results Update In Hindi) इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP Board Exams) में 55 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। 10वीं कक्षा की परीक्षा में कुल 29,99,407 छात्रों ने भाग लिया। वहीं इंटर स्कूल की परीक्षा में कुल 25,25,308 छात्रों ने भाग लिया था। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा दो पालियों में हुई थी।

कॉपियां जांचने में तोड़ा रिकॉर्ड इस बार यूपी बोर्ड तब चर्चा में आया जब बोर्ड द्वारा कॉपी जांचने के काम में रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें आईं। खबरों की मानें तो इस वर्ष 12 दिनों में 3.01 करोड़ कॉपियां जांची गई हैं। 10वीं की करीब 1.76 करोड़ कॉपी चेक की गई है तो वहीं 12वीं की 1.25 करोड़ कॉपी।